Ceará busca quebrar tabu de 40 anos contra Athletico-PR; entenda

O Ceará enfrenta o Athletico-PR neste sábado (7) visando quebrar um tabu que perdura por quatro décadas. O time cearense não vence os paranaenses como visitante desde o Brasileirão de 1982, há 40 anos.

Em 1982, o Vovô venceu o Furacão por 3 a 0, atuando no Paraná. O duelo era válido pela 4ª rodada da 2ª fase do Grupo O da Taça de Ouro. Desde então, o Ceará enfrentou o Athletico-PR oito vezes, com seis derrotas e três empates.

Retrospecto do Ceará contra Athletico-PR como visitante

Atlético-PR 3 x 0 Ceará (Brasileirão 1975)

Atlético-PR 0 x 3 Ceará (Brasileirão 1982)

Atlético-PR 2 x 1 Ceará (Brasileirão 2010)

Atlético-PR 1 x 0 Ceará (Brasileirão 2011)

Atlético-PR 2 x 1 Ceará (Série B 2012)

Atlético-PR 0 x 0 Ceará (Copa do Brasil 2018)

Atlético-PR 2 x 2 Ceará (Brasileirão 2018)

Athletico-PR 1 x 0 Ceará (Brasileirão 2019)

Athletico-PR 0 x 0 Ceará (Brasileirão 2020)

Athletico-PR 2 x 1 Ceará (Brasileirão 2021)

Legenda: Ceará busca 1ª vitória contra Athletico-PR como visitante após 40 anos Foto: Fausto Filho / Ceará SC

Confrontos (1973-2021)

Desde que retornou à elite do Brasileirão, o Ceará enfrentou o Athletico-PR oito vezes, tendo conquistado apenas uma vitória. No retrospecto geral de confrontos, o Alvinego venceu o Furacão apenas cinco vezes em 21 jogos.

Ceará 0 x 1 Athletico-PR (Brasileirão 1973)

Atlético-PR 3 x 0 Ceará (Brasileirão 1975)

Ceará 1 x 0 Atlético-PR (Brasileirão 1982)

Atlético-PR 0 x 3 Ceará (Brasileirão 1982)

Ceará 0 x 1 Atlético-PR (Brasileirão 1987)

Atlético-PR 2 x 1 Ceará (Brasileirão 2010)

Ceará 1 x 1 Atlético-PR (Brasileirão 2010)

Ceará 2 x 1 Atlético-PR (Brasileirão 2011)

Atlético-PR 1 x 0 Ceará (Brasileirão 2011)

Ceará 1 x 0 Atlético-PR (Série B 2012)

Atlético-PR 2 x 1 Ceará (Série B 2012)

Atlético-PR 0 x 0 Ceará (Copa do Brasil 2018)

Ceará 0 x 0 Atlético-PR (Copa do Brasil 2018)

Ceará 0 x 0 Atético-PR (Brasileirão 2018)

Atlético-PR 2 x 2 Ceará (Brasileirão 2018)

Athletico-PR 1 x 0 Ceará (Brasileirão 2019)

Ceará 1 x 1 Athletico-PR (Brasileirão 2019)

Athletico-PR 0 x 0 Ceará (Brasileirão 2020)

Ceará 0 x 2 Athletico-PR (Brasileirão 2020)

Ceará 1 x 0 Athletico-PR (Brasileirão 2021)

Athletico-PR 2 x 1 Ceará (Brasileirão 2021)

O duelo contra o Athletico-PR acontece neste sábado, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada.