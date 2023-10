Ceará busca quebrar tabu contra o Avaí pela Série B; veja qual

O Ceará volta a campo pela Série B neste domingo (22), quando enfrentará o Avaí, às 18 horas na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 33ª rodada. O Alvinegro reencontrará o ex-técnico Eduardo Barroca, que dirigiu o Vovô em 12 rodadas nesta Série B e busca quebrar um tabu contra o time catarinense.

O Vovô nunca venceu o Avaí em jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. São 12 jogos, com 8 vitórias do Leão e 4 empates. São 18 gols marcados pelo Avaí e 6 pelo Ceará. A última vez que os dois se enfrentaram na Série B foi em 2016, com o Avaí vencendo por 4 a 2.

A Ressacada também não traz boas lembranças recentes ao Ceará. Foi no estádio, contra o Avaí, que o Vovô foi matematicamente rebaixado na Série A do ano passado.

Tabu entre Avaí x Ceará* Avaí 4x2 Ceará (Série B 2016)

Avaí 1x1 Ceará (Série B 2014)

Avaí 1x1 Ceará (Série B 2013)

Avaí 2x1 Ceará (Série B 2012)

Avaí 2x1 Ceará (Série B 2008)

Avaí 2x0 Ceará (Série B 2007)

Avaí 0x0 Ceará (Série B 2006)

Avaí 2x0 Ceará (Série B 2005)

Avaí 1x0 Ceará (Série B 2003)

Avaí 0x0 Ceará (Série B 2002)

Avaí 2x0 Ceará (Série B 2001)

Avaí 1x0 Ceará (Série B 1999) *Os dados foram retirados de ogol.com.br

Na Tabela

Ceará e Avaí estão separados por 8 pontos na tabela da Série B. O Vovô é o 11º com 43 pontos, enquanto o time catarinense é o 15º com 35.

Sem chances de acesso, ambos ainda precisam de pontos para garantir a permanência na Série B. O primeiro time do Z4 é a Chapecoense, com 33 pontos.