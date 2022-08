Ceará busca quebrar tabu como visitante contra Botafogo na Série A; veja retrospecto

O Ceará visita o Botafogo neste sábado (6) pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos (RJ), buscando quebrar o tabu de nunca ter vencido o time de General Severiano como visitante na elite do futebol brasileiro. As equipes alvinegras se enfrentam desde 1980, com quatro vitórias botafoguenses e três empates.

Recém-promovido à Série A, o Botafogo receberá o Ceará em solo carioca pela 11ª vez. No histórico dos confrontos, a Estrela Solitária venceu cinco partidas como mandante e sofreu três derrotas, sendo duas pela Série B do Brasileirão (2003 e 2015) e uma pela Copa do Brasil (2014).

A última vitória do alvinegro cearense como visitante aconteceu em 2015, enquanto disputava a Série B. Na época, com gol de Rafael Costa, o Ceará venceu por 1 a 0.

Nos últimos três confrontos pela Série A, Botafogo e Ceará empataram em 0 a 0, 1 a 1 e 2 a 2.

Ceará como visitante contra o Botafogo (1980-2020)

Botafogo 3 x 1 Ceará (Brasileirão 1980)

Botafogo 1 x 0 Ceará (Brasileirão 1982)

Botafogo 1 x 0 Ceará (Brasileirão 2010)

Botafogo 4 x 0 Ceará (Brasileirão 2011)

Botafogo 0 x 0 Ceará (Brasileirão 2018)

Botafogo 1 x 1 Ceará (Brasileirão 2019)

Botafogo 2 x 2 Ceará (Brasileirão 2020)

