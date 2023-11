Ceará busca contra Botafogo/SP, quebrar jejum de 11 jogos sem vencer fora de casa na Série B

Na rodada anterior da Série B, o Ceará venceu o Sport por 2 a 1 no Castelão e quebrou um jejum de 6 jogos sem vencer na Série B. Agora, pela 35ª rodada, diante do Botafogo/SP, o Alvinegro busca também quebrar um incomodo jejum fora de casa que já dura 11 jogos e praticamente 5 meses.

De astral renovado após vencer o Sport no Castelão, o Vovô espera quebrar o jejum de vitórias fora neste sábado (4), às 17 horas no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). As duas equipes estão com a mesma pontuação na tabela: 46 pontos, mas sem chances de acesso ou rebaixamento.

A última vitória do Vozão como visitante nesta Série B foi ainda no dia 6 de junho, contra o Atlético/GO por 3 a 0, pela 11ª rodada. Os gols foram marcados por Vitor Gabriel, Erick e Guilherme Castilho.

Legenda: Vitor Gabriel, atacante que já deixou o clube, marcou na última vitória do Vovô fora de casa na Série B, ainda em junho Foto: Felipe Santos/ Ceará SC

Melhor momento

Ali, o Vovô vivia um momento de ascensão e confiança fora de casa, já que havia vencido anteriormente Criciúma, Londrina e ABC. Todas as vitórias foram com o técnico Eduardo Barroca, e as únicas até então em toda campanha do Vovô na Série B.

Ou seja, nem Guto Ferreira (em 6 jogos), nem Vágner Mancini (em 4 partidas), conseguiram levar o Alvinegro a vencer longe de seus domínios.

De lá pra cá, são 11 jogos, com 5 empates e 6 derrotas. Veja sequência:

Avaí 1x0 Ceará -Rodada 33

CRB 2x0 Brasil - Rodada 31

Chapecoense 1x1 - Ceará - Rodada 29

Novorizontino 4x1 Ceará - Rodada 28

Tombense 2x2 Ceará - Rodada 25

Vitória 1x0 Ceará - Rodada 23

Guarani 0x0 Ceará - Rodada 21

Juventude 1x0 Ceará - Rodada 19

Mirassol 1x1 Ceará - Rodada 17

Sport 2x0 Ceará - Rodada 15

Sampaio Corrêa 1x1 Ceará - Rodada 13