Diretor do Ceará avalia time feminino e diz que não existe crise: 'estão super felizes'

Após repercussão negativa das goleadas na Supercopa e no Brasileirão, o Ceará se pronunciou sobre a situação do time feminino. Atual campeã da Série A2, a equipe teve corte de orçamento e tenta se reorganizar para seguir na elite nacional da modalidade. Na primeira rodada do torneio, o time foi derrotado por 14 a 0. Antes disso, o time já havia sido derrotado por 10 a 0 para o Flamengo, pela Supercopa.

Legenda: As meninas do Ceará lutaram mais uma vez, mas esbarraram na disparidade física e técnica contra um adversário poderoso Foto: Willian Oliveira / Ceará

Eduardo Arruda, diretor administrativo do clube e responsável pela equipe, explicou que apesar dos resultados, as jogadoras têm orgulho em defender o Alvinegro nessas competições.

"Elas estão super felizes. A oportunidade que foi dada para elas trabalharem, de participar de uma competição nacional, o impacto dos gols e ela chorar é uma coisa, mas isso foi o reverberado, massacrado. Mas a atleta está super feliz, está trabalhando feliz. Nós que fazemos o clube, temos outro entendimento porque a gente convive", disse o diretor.

Arruda também falou sobre novas contratações, assistência para as atletas e como a instabilidade política prejudicou o projeto.

"Foram quatro contratações agora. Cinco virão durante a semana e outras quatro ou cinco na próxima", disse.