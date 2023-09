Ceará assume a 5ª melhor campanha do segundo turno da Série B; veja números

O Ceará assumiu a quinta melhor campanha do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro após as duas vitórias sob o comando do recém-chegado Vágner Mancini. Em oito partidas, o time alvinegro soma três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Na primeira metade do campeonato, após oito rodadas, o Ceará obteve a mesma quantidade de pontos da campanha atual (13 pontos), mas apesar de obter uma vitória a mais, o alvinegro também perdeu mais.

Legenda: Vágner Mancini soma três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota Foto: THIAGO GADELHA

Após a última vitória por 3 a 1 contra a equipe do Londrina, o Vovô chegou a marca de nove gols feitos e seis sofridos, alcançando um aproveitamento de 54,2%. Uma estatística curiosa é que aproximadamente 55% desses gols marcados ocorreram nos primeiros 10 minutos de cada jogo (são cinco gols marcados nos primeiros minutos de jogo).

Erick continua sendo o “cara” do Vozão. O atacante nesse recorte, participou de seis gols pelo alvinegro. São três gols e três assistências. O recém contratado Chrystian Barletta aparece logo atrás, com três tentos.

Primeiro turno

Foram quatro vitórias, três derrotas e apenas um empate. Após o primeiro jogo contra o Londrina, no qual o alvinegro também venceu por 3 a 1, o Ceará alcançou nesta rodada, a 9ª posição na tabela.

Nesta altura do campeonato, o técnico à frente da equipe do Ceará ainda era Eduardo Barroca.

Próximo confronto

O Ceará viaja até a cidade de Novo Horizonte, no estado de São Paulo, onde enfrenta a equipe do Novorizontino, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida acontece às 21 horas do dia 18 de setembro, no Estádio Dr Jorge Ismael de Biasi.

No confronto do primeiro turno, o Ceará saiu derrotado da Arena Castelão, pelo placar de 3 a 0.

