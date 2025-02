Ceará arrecada quase R$ 40 milhões com vendas de atletas e supera meta de 2025

O Ceará arrecadou quase R$ 40 milhões com a venda de jogadores em 2025. Ao todo, com apenas quatro transferências, o clube embolsou R$ 37,5 milhões, superando a meta prevista no orçamento em 32%: o Vovô estimou ganhar R$ 28,4 milhões com as negociações de atletas ao longo do ano.

O objetivo financeiro foi atingido ao vender o zagueiro David Ricardo (R$ 10,8 milhões do Botafogo), o volante Guilherme Castilho (R$ 8,6 milhões do Juárez, do México), além dos atacantes Saulo Mineiro (R$ 5,8 milhões do Shanghai Shenhua, da China) e Erick Pulga (R$ 12,3 milhões do Bahia).

"O Ceará arrecadou o maior valor em negociações de sua história em 2025. Foram quase 40 milhões com a venda de quatro ativos do clube, mostrando a importância do investimento, seja na aquisição ou na prospecção de atletas, como o caso de David Ricardo e Erick Pulga. Todos os negociados contribuíram também desportivamente, entregando conquistas em campo, como os títulos da Copa do Nordeste, em 2023, e do Campeonato Cearense, além do acesso à Série A, em 2024. O arrecadado também mostra o trabalho desenvolvido pela diretoria do futebol de base. Dessa forma, seguiremos trabalhando para a construção de um grupo vencedor”. João Paulo Silva Presidente do Ceará

As operações então consolidam o clube no mercado nacional e internacional. Desde a chegada da nova gestão, sob o comando do presidente João Paulo Silva, a instituição ganhou R$ 48,1 milhões. O grande aspecto é reinvestir esse montante internamente e permanecer com um elenco qualificado tecnicamente para os desafios da temporada.