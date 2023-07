Ceará anuncia retorno do técnico e ex-jogador Erivelton para assumir time feminino

O Ceará anunciou na tarde desta terça-feira (25) a contratação do treinador Erivelton Viana para a equipe de futebol feminino. Esta será a segunda passagem do técnico na equipe de futebol feminino do Alvinegro de Porangabuçu.

Entre 2021 e 2022, o treinador comandou a equipe e conquistou dois títulos relevantes na modalidade: o Campeonato Cearense, em 2021, e a Série A2 do Campeonato Brasileiro, na temporada 2022, conquistando também o acesso à elite do futebol brasileiro feminino.

Legenda: Erivelton Viana é o novo treinador do futebol feminino do Ceará Foto: Fernando Ferreira/Ceará SC

Erivelton é considerado um nome muito importante na centenária história do Ceará. Atuou como zagueiro pelo clube em mais de uma oportunidade e fez parte do elenco alvinegro que conquistou o acesso à Série A do Brasileirão na temporada 2009.

De acordo com informações do site oficial do Ceará, Erivelton já está em Fortaleza (CE) para assumir o comando da equipe. O time feminino do Ceará disputará ainda neste o Campeonato Cearense da categoria, com início previsto para setembro.