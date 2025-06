Ceará anuncia renovação de contrato com o goleiro Bruno Ferreira; veja detalhes

O Ceará anunciou no início da tarde desta terça-feira (3) a renovação de contrato do goleiro Bruno Ferreira até o fim da temporada 2027. O goleiro foi titular do Vovô durante grande parte das temporadas 2024 e 2025, sendo peça importante para o técnico Léo Condé.

O vínculo de Bruno Ferreira se encerraria no fim de 2025 e o jogador poderia assinar pré-contrato com outras equipes a partir do mês de junho. O Ceará se antecipou e optou por aumentar o tempo de contrato por mais duas temporadas.

Bruno Ferreira, de 31 anos, chegou ao Ceará na temporada 2023, após se destacar com a camisa do Caxias. Inicialmente reserva de Richard, ele assumiu a titularidade na reta final da Série B de 2024, quando o titular da posição sofreu uma grave lesão.

Em 2025, Bruno Ferreira foi titular desde o início da temporada, até o momento em que sofreu uma lesão no quadril e perdeu a posição para Fernando Miguel, que tem sido o goleiro titular do Vovô nas últimas partidas.