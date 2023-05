Ceará anuncia mais de 28 mil torcedoras confirmadas em jogo com o Novorizontino

Entre check-ins e ingressos, mais de 28 mil mulheres, crianças e PCDs (pessoas com deficiência) já confirmaram presença no jogo entre Ceará x Novorizontino. Este será o 1º jogo do Alvinegro com torcida no torneio nacional após a punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

O clube foi punido com oito jogos sem público, além de perder o direito do ingresso de visitantes em jogos fora, após invasão de campo na partida contra o Cuiabá, no Brasileirão de 2022.

Após cumprir cinco partidas de portões fechados, o Alvinegro acionou o STJD para reduzir a pena e conseguiu o objetivo parcialmente. Assim, vai ter três jogos com presença parcial da torcida. Apenas mulheres, crianças de até 12 anos (acompanhadas de responsáveis) e PCDs (acompanhente só poderá ser mulher) poderão assistir os jogos.

Os setores inferiores (Norte, Central e Sul) já estão esgotados. O setor Premium e superior Norte ainda contam com entradas disponíveis. O plano Vovô de Ouro permite o acesso aos setores Premium e superior Norte. Enquanto, os planos Mais Querido e Campeão da Popularidade dão acesso ao setor Superior (Norte).

ENTRADA GRATUITA

As interessadas em acompanhar o jogo contra o Novorizontino podem realizar check-in ou trocar 1 (um) pacote de absorvente ou 1 (um) item de higiene pessoal por um ingresso.

Os tickets devem ser retirados nas Lojas Vozão ou na Arena Castelão no dia da partida. Os itens de higiene pessoal aceitos serão: Sabonete Líquido, Escova de dente + Creme Dental, Shampoo, Condicionador e Desodorante. Tudo será doado para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ceará e Novorizontino se enfrentam em jogo neste domingo (28), na Arena Castelão, em jogo da nona rodada do Brasileirão Série B. O duelo será às 15h30 (de Brasília).