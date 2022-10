Ceará anuncia mais de 10 mil torcedores confirmados para duelo contra o Cuiabá

Em poucas horas, mais de dez mil torcedores já confirmaram presença no duelo entre Ceará e Cuiabá, na Arena Castelão. A venda de ingressos começou nesta segunda-feira (10) pela manhã, apenas online, e às 14h nas lojas físicas.

O Alvinegro anunciou preços promocionais para o duelo. Com ingressos a partir de R$ 10, 00, o torcedor pode adquirir o bilhete ou realizar check-in. Veja mais informações aqui.

O Ceará recebe o Cuiabá no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília). O jogo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times lutam para permanecer na Série A. O time cuiabano é o primeiro da zona de rebaixamento, com 30 pontos. Acima está o Vovô, que soma 33.

