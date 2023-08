Ceará anuncia desligamento de mais dois profissionais da comissão técnica; veja nomes

Na tarde desta quarta-feira (30), o Ceará anunciou, por meio de sua assessoria de imprensa, o desligamento de mais dois profissionais de sua comissão técnica permanente. Tratam-se do auxiliar Rodrigo Leitão e do preparador físico Rafael Dias. Veja a nota divulgada abaixo:

'O Ceará S.C comunica que o auxiliar Rodrigo Leitão e o preparador físico Rafael Dias não fazem mais parte da comissão técnica fixa. O Alvinegro deseja sucesso em suas trajetórias, agradecendo pelos serviços prestados e a dedicação diária ao Clube'.

O Ceará S.C comunica que o auxiliar Rodrigo Leitão e o preparador físico Rafael Dias não fazem mais parte da comissão técnica fixa. O Alvinegro deseja sucesso em suas trajetórias, agradecendo pelos serviços prestados e a dedicação diária ao Clube. — Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 30, 2023

As saídas se somam a do técnico Guto Ferreira, do auxiliar André Luis e do preparador físico Valdir Junior. Todos foram desligados do clube na última terça-feira (29).