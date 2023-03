Ceará anuncia David Lopes como novo técnico do time feminino

O Ceará anunciou o novo treinador para sua equipe de futebol feminino. David Lopes comandará as meninas do Vozão para a temporada 2023, nas disputas da Série A1 do Campeonato Brasileiro e Campeonato Cearense.

David era treinador das categorias de base do Vozão, recentemente, esteve à frente da categoria Sub-14. No futebol masculino, o novo técnico das Meninas do Vozão foi auxiliar do Baraúnas-RN, Ferroviário e Horizonte. Em 2013, o profissional participou de um estágio no Corinthians e trabalhou com Tite, último técnico da Seleção Brasileira.

Ele chegou no Ceará em 2021, quando assumiu a categoria Sub-14. No primeiro ano no clube, conquistou a Copa Seromo, a Copa Cearense Sub-14. No ano seguinte, levantou as taças da Copa Seromo e da Copa Andrezinho da categoria.



Desafio no feminino

A chegada do treinador faz parte de uma reestruturação do futebol feminino após o corte de investimento pelo rebaixamento do masculino para a Sèrie B. O clube tenta corrigir a rota após as goleadas sofridas para Flamengo na Supercopa (10x0) e estreia da Série A1 para o Corinthians (14x0).

O grupo campeão da Série A2 foi desfeito e o treinador herdará um grupo jovem, mas a promessa é de reforços para qualificar o elenco para o restante da Série A1. Segundo o diretor administrativo do Ceará, Eduardo Arruda, pelo menos 9 reforços devem chegar ainda esta semana.

David terá como auxiliar técnico, Felipe Soares, que comandou o time feminino nos dois jogos citados, já iniciando os trabalhos na quinta-feir (2).

A estreia de David Lopes será no próximo sábado, diante do São Paulo, pela 3ª rodada da Série A1 no PV.



Início ruim em 2023

O Ceará foi campeão brasileiro da Série A2 do Brasileiro Feminino em 2022, garantindo vaga para a elite da categoria no ano seguinte. Com o rebaixamento do time masculino para Série B, o orçamento da equipe mudou e isso impactou diretamente nas outras modalidades, inclusive o futebol feminino, que comprometia apenas 1% do orçamento total. Com isso, o time foi desfeito, jogadoras saíram e o clube acabou entrando em campo nos primeiros jogos com atletas das categorias de base - algumas com 15 anos.