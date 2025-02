Ceará anuncia contratação do meia-atacante Rômulo, do Palmeiras

O Ceará anunciou a contratação do meia-atacante Rômulo na tarde desta sexta-feira (7). O jogador de 23 anos pertence ao Palmeiras e chega ao Vovô por empréstimo simples, com contrato com o time cearense até o final da temporada 2025.

Rômulo ganhou destaque principalmente com a camisa do Novorizontino, onde chegou a trabalhar com o técnico Léo Condé, atual treinador do Ceará. Após chamar atenção no time paulista, ele foi contratado pelo Palmeiras, cercado de grande expectativa.

No Verdão, porém, não teve muito espaço ao longo da temporada 2024. Em 2025, disputou quatro partidas pelo time de Abel Ferreira e agora está sendo emprestado na expectativa de que ganhe mais minutagem e possa futuramente ser utilizado pelo Palmeiras.

FICHA TÉCNICA | RÔMULO

Nome: Rômulo Azevedo Simão

Posição: meia-atacante

Nascimento: 07/10/2001 (23 anos)

Naturalidade: Pirassununga (SP)

Clubes: Grêmio Novorizontino/SP e Palmeiras/SP