Ceará anuncia contratação do atacante Álvaro; conheça o jogador

O Ceará anunciou a contratação do atacante Álvaro para a temporada de 2023. O jogador de 25 anos estava no Al-Khor SC, do Catar, e chega ao Vovô com contrato em definitivo. Álvaro é o 16º reforço anunciado pelo clube cearense para a disputa da temporada 2023. Com a chegada de Álvaro, o Ceará passa a ter nove atacantes no elenco.

Álvaro é pernambucano, natural da cidade de Paudalho, e iniciou sua carreira como jogador profissional no Salgueiro, em 2016. Além da equipe pernambucana, ele acumula passagens por Internacional, Guarani, Al-Khor, Náutico e Água Santa. Sua melhor temporada da carreira aconteceu em 2017, quando marcou dez gols em 37 jogos pelo Salgueiro.

Em 2022, o jogador foi emprestado pelo Náutico ao Água Santa, de São Paulo. Com a camisa da equipe paulista, Álvaro disputou nove partidas e marcou um gol. Posteriormente, foi negociado com o Al-Khor, do Catar, mas não chegou a atuar em nenhuma partida oficial com a camisa da equipe.

De acordo com informações divulgadas pelo Ceará, Álvaro passou por uma série de exames médicos e testes clínicos no clube nos últimos dias, sendo integrado ao elenco logo em seguida para iniciar a preparação com os demais jogadores.

FICHA TÉCNICA | ÁLVARO

Nome: Álvaro Vieira de Oliveira

Posição: atacante

Nascimento: 09/09/1997 (25 anos)

Naturalidade: Paudalho (PE)

Altura: 1,85 m

Clubes: Salgueiro/PE, Internacional/RS, Guarani/SP, Al-Khor SC/CAT, Náutico/PE e Água Santa/SP