Ceará anuncia contratação de atacante Airton, emprestado pelo Cruzeiro

O Ceará oficializou nesta sexta-feira (23) a contratação do atacante Airton, como antecipado pelo Diário do Nordeste. O atleta de 22 anos foi emprestado pelo Cruzeiro até o fim da temporada de 2021.

Revelado pelo Palmeiras, o jogador pode atuar pelos lados do campo e centralizado no sistema ofensivo. Com características de velocidade e drible no 1x1, chega para reforçar o time principal.

Pelo Cruzeiro, atuou em 26 partidas no ano vigente, com dois gols marcados. O jogador era titular na Série B do Brasileiro.

Natural de Belém/PA, tem passagens na carreira também por Oeste e Internacional. Antes de Airton, o Ceará também anunciou a contratação do atacante Erick, que estava no Náutico e foi comprado junto ao Braga, de Portugal, com vínculo até 2023.

Ficha técnica:

Nome: Airton Moisés Santos Sousa (Airton)

Posição: Atacante

Nascimento: 02/02/1999 (22 anos)

Naturalidade: Belém/PA

Clubes: Palmeiras, Oeste, Internacional, Cruzeiro e Ceará/CE.