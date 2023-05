Ceará anuncia concurso para escolha do terceiro uniforme, a Nação Alvinegra

O torcedor do Ceará vai poder escolher o terceiro uniforme dos jogos, a Nação Alvinegra, dos times feminino e masculino. Os interessados em enviar projetos podem se inscrever até esta sexta-feira (26). Haverá premiação para o modelo vencedor.

As inscrições devem ser feitas somente através do email nacaoalvinegra@cearasc.com, respeitando os padrões estabelecidos pelo regulamento do concurso. Cinco uniformes (camisa, calção e meião) serão escolhidos por uma comissão julgadora formada por membros da diretoria executiva do clube.

Com os modelos finalistas decididos (tanto para categoria masculina com para a feminina), a votação será aberta para a escolha da torcida. A votação ocorrerá no site oficial do concurso, entre os dias 29 de maio e primeiro de junho.

Premiação

O torcedor que tiver o modelo escolhido vai ganhar o primeiro uniforme completo desenvolvido com a arte criada por ele, um voucher no valor de R$ 500 (quinhentos reais) para uso nas lojas oficiais do clube, além de um ano de plano de sócio-torcedor.

Os demais finalistas serão premiados com voucher de R$ 500 reais para compra de produtos nas lojas do Alvinegro. O anúncio dos vencedores será no dia 2 de junho, no dia do aniversário do clube. O regulamento está disponível no site do clube.