Ceará anuncia cinco profissionais para comissão técnica fixa; veja os nomes

O Ceará anunciou mais cinco nomes que farão parte da comissão técnica fixa do clube. Anderson Batatais retorna a Porangabuçu como auxiliar técnico de Vagner Mancini; Pedro Meneses inaugura a função de cientista de dados no Ceará; o analista Renato Bennata, que esteve no América/MG, também foi contratado pelo Vozão. Rodrigo Monginho, preparador físico, e Marcos Paulo, preparador de goleiros, completam a lista.

Para 2024, o presidente do clube, João Paulo Silva prometeu uma reformulação em todos os setores, principalmente no departamento de futebol e elenco. A campanha decepcionante na Série B de 2023 pesou para que o clube fizesse uma revolução em todos os departamentos.

Há um mês, foram apresentados os novos integrantes do Departamento de Futebol: o Diretor de Futebol Haroldo Martins, o Executivo de Futebol Lucas Drubscky e o Coordenador de Futebol João Paulo Sanches.

Confira detalhes dos cinco profissionais contratados

Anderson Batatais (auxiliar técnico)

Aos 51 anos, o profissional é ex-jogador campeão da Copa do Brasil de 2005 pelo Paulista. Na função de auxiliar e treinador, já esteve à beira de campo por Mirassol, Uniclinic, Guarany de Sobral, Ferroviário, América/MG, Corinthians, Guarany de Sobral, Novorizontino, Atlético/MG, Cruzeiro, Vitória, Santos, Guarani e Ceará. Pelo Vozão, Anderson Batatais já atuou como auxiliar nos anos de 2011 e 2012. Em 2015, retornou ao Alvinegro nas categorias de base, comandando equipes Sub-20 até a temporada de 2017. Hoje, o Ceará já conta com os auxiliares Marcos Valadares e Regis Angeli.

Pedro Meneses (cientista de dados)

Natural de Porto (POR), Pedro Meneses, 24 anos, chega ao Ceará para assumir a função de cientista de dados. O profissional tem passagem como analista de desempenho no SC Canidelo (POR) e, como Youth Scout, no Porto (POR). Pedro tem licença master em Big Data aplicado ao Futebol (UCAM), Análise de Dados Avançada com Phyton (UCAM) e Scouting and Game Analysis (FC Porto Football Institute). Hoje, o setor de scout e análise de mercado conta com a coordenação do head Isaque Silva.

Renato Bennata (analista de desempenho)

Carioca de 37 anos, o analista de desempenho Renato Bennata estava no América/MG. O analista chega ao Ceará após passagens também por Nova Cidade, Bangu, Bonsucesso, América/RJ, Volta Redonda (auxiliar técnico), Vasco (sub-20), e Brusque. Hoje, o Ceará já conta com os analistas de desempenho Alcino Rodrigues, Claudio de Andrade e André Maranhão.

Rodrigo Monginho (preparador físico)

Rodrigo Monginho é paulistano, tem 38 anos e seu último clube foi o Coritiba. Como preparador físico, o profissional ainda trabalhou no São Paulo, Wellington Wave Soccer (EUA), Vila Nova e Athletico. Formado em Eduacação Física pela UniFMU/SP, Monginho é pós-graduado em Neurociência do Desenvolvimento e Treinamento Desportivo, é certificado pela CBF e internacionalmente pela Functional Movement Systems e VIPR. Atualmente, o Ceará já conta com os preparadores Roberto Farias e Lucas Itaberaba.

Marcos Paulo – Marcão (preparador de goleiros)

Graduado em Educação Física, o profissional tem 37 anos e possui passagens por Cruzeiro e América/MG. Licenciado pela CBF com a categoria B e como treinador de goleiros, foi convocado para servir à seleção de base Sub-15 em 2019. Hoje, o Ceará conta com os preparadores Everaldo Santana e Handerson Souza.