Ceará anuncia cancelamento da Feijoada da Arrancada em virtude do novo decreto contra Covid-19

A tradicional Feijoada da Arrancada, que seria realizada pelo Ceará Sporting Club no próximo dia 16 de janeiro, com shows de Léo Santana e Solange Almeida, no Marina Park Hotel, foi cancelada em virtude do novo decreto de isolamento social emitido no último dia 5 de janeiro.

O governador Camilo Santana (PT) reduziu a capacidade de pessoas em eventos a 10% do permitido atualmente, como medida de prevenção ao aumento de casos positivos de Covid-19 e de síndromes gripais no Estado. Para o evento da equipe alvinegra, foram colocados 5 mil ingressos à venda. De acordo com a nova determinação do governo, a festa só poderia receber até 500 pessoas.

O clube emitiu comunicado oficial na manhã desta segunda-feira (10) para esclarecer as dúvidas dos torcedores que iriam participar do evento.

Confira na íntegra:

"Devido ao DECRETO Nº34.509, de 05 de janeiro de 2022 , o Ceará Sporting Club informa que a 10ª edição da tradicional Feijoada da Arrancada está CANCELADA. O momento é de cuidados para que em breve possamos estar juntos novamente na tradicional festa.

O Mais Querido agradece a cada torcedor que chegou junto e espera que, em 2023, possa estar junto de sua torcda no evento.

Devolução

O Alvinegro iniciará a devolução do dinheiro dos ingressos já vendidos no próximo dia 17 de janeiro. Em breve publicaremos mais informações sobre."