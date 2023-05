Ceará analisa saída de três jogadores do atual elenco; veja nomes

O Ceará estuda a saída de mais três atletas do seu atual elenco. Buscando desafogar a folha de pagamento para a contratação de reforços na abertura da janela em julho, o Alvinegro analisa a saída dos atacantes Luvannor, Hygor Cléber e Álvaro.

Contratados no início da temporada, quando o Ceará ainda era comandado por Gustavo Morínigo, os jogadores pouco renderam com a camisa do Ceará e acabaram perdendo espaço no time de Eduardo Barroca, atual treinador da equipe.

A lista de cortes do elenco Alvinegro segue. O goleiro paraguaio Alfredo Aguilar, de 34 anos, foi desligado do Ceará no final da tarde desta segunda-feira (29). Além dele, Léo Rafael também havia deixado o clube via empréstimo.