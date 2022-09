Ceará amplia sequência negativa como visitante e completará quatro meses da última vitória

O Ceará completou oito jogos sem vencer como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro ao perder para o Coritiba na última quarta-feira (28) pela 28ª rodada. Atuando no Couto Pereira, em Curitiba (PR), a equipe de Lucho González teve desempenho abaixo e se aproximou da zona de rebaixamento.

Com a derrota, o time alvinegro ampliou a sequência negativa atuando longe da Arena Castelão. A última vitória aconteceu contra o América-MG, em 8 de junho, na Arena Independência (BH), na despedida do técnico Dorival Júnior. Desde então, somou cinco empates e três derrotas.

Até o duelo contra o Atlético-MG, pela 31ª rodada, o Ceará completará quatro meses do último triunfo como visitante. Pela frente, a equipe ainda visitará Atlético-GO, Internacional, Corinthians e Avaí.

No geral, a equipe alvinegra soma 16 pontos em 14 partidas disputados longe do Castelão. Com três vitórias, sete empates e quatro derrotas, detém o 11° melhor aproveitamento atuando fora de casa na Série A.

Veja sequência negativa do Ceará como visitante na Série A

Goiás 1 × 1 Ceará (11ª rodada)

Cuiabá 0 × 0 Ceará (13ª rodada)

Fluminense 2 × 1 Ceará (16ª rodada)

Juventude 1 × 0 Ceará (19ª rodada)

Botafogo 1 × 1 Ceará (21ª rodada)

RB Bragantino 1 × 1 Ceará (23ª rodada)

Flamengo 1 × 1 Ceará (25ª rodada)

Coritiba 1 × 0 Ceará (28ª rodada)

