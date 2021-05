Ceará amplia sequência invicta recorde na Copa do Nordeste; veja retrospecto

Uma marca histórica e crescente. Com a vitória diante do Bahia por 1 a 0, neste sábado (1º), em Pituaçu/BA, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, o Ceará alcançou o 23º jogo de invencibilidade na competição. A sequência é a maior de um clube no torneio.

A última derrota foi em 2019, nas quartas, contra o Náutico. Ao todo, são 14 vitórias e nove empates.

A série teve início ano passado, nos 12 jogos que fez na campanha do título. Nesta temporada, equipe segue sem revés e tem a chance de conquistar o tricampeonato regional invicto, já que também não foi derrotado na campanha de 2015, quando foi campeão.

A possibilidade de vencer o título dois anos subsequentes sem perder nenhum jogo também é inédita. O detalhe: nas duas vezes que ficou com a taça, o Vovô desbancou o próprio Bahia (veja invencibilidade alvinegra frente aos baianos).

O confronto de volta está marcado para o próximo sábado (8), às 16h, na Arena Castelão. Com calendário apertado, se concentra agora na Sul-Americana. A equipe segue preparação em solo baiano e depois viaja para La Paz, onde encara o Bolívar, às 19h15, na quarta (5).

Confira retrospecto invicto do Ceará na Copa do Nordeste

Ceará 2x2 Frei Paulistano - 26/01/2020 Fortaleza 1x1 Ceará - 01/02/2020 ABC 0x0 Ceará - 08/02/2020 Ceará 2x2 Bahia - 15/02/2020 Ceará 2x2 Botafogo - 26/02/2020 River-PI 0x4 Ceará - 03/03/2020 Ceará 2x1 Sport - 15/03/2020 CRB 1x2 Ceará - 22/07/2020 Ceará 1x0 Vitória - 25/07/2020 Fortaleza 0x1 Ceará - 28/07/2020 Ceará 3x1 Bahia - 01/08/2020 Bahia 0x1 Ceará - 04/08/2020 ABC 1x1 Ceará - 01/03/2021 Ceará 3x1 Vitória - 06/03/2021 Altos-PI 0x0 Ceará - 13/03/2021 Ceará 0x0 Fortaleza - 20/03/2021 Botafogo-PB 1x1 Ceará - 25/03/2021 Ceará 2x0 CSA - 31/03/2021 Sport 0x4 Ceará - 03/04/2021 Ceará 3x0 Salgueiro - 10/04/2021 Ceará 3x0 Sampaio Corrêa - 18/04/2021 Ceará 2x0 Vitória - 24/04/2021 Bahia 0x1 Ceará - 01/05/2021