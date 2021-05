Ceará amplia recorde e estabelece marcas em La Paz pela Copa Sul-Americana; veja

O Ceará Sporting Club realizou um dos jogos mais importantes da história centenária nesta quarta-feira (5) em La Paz, na Bolívia. Na segunda partida oficial no exterior, o Vovô segurou a pressão do Bolívar no empate sem gols, quase garantiu o resultado e quebrou marcas internacionais.

A dificuldade do confronto era alta, principalmente pelo retrospecto boliviano de 100% de aproveitamento em casa na atual temporada. Além do amplo domínio contra clubes brasileiros: sofreu somente duas derrotas em todos os tempos na altitude.

Um contexto superado pela delegação alvinegra, que utilizou plantel alternativo e muitos atletas das categorias. O time retornou para a capital cearense com um ponto, liderança garantida no Grupo C da Sul-Americana e marcas estabelecidas no país vizinho.

Marcas estabelecidas pelo Ceará na altitude:

Primeiro clube brasileiro que não sofreu gols contra o Bolívar em La Paz, na Bolívia

Primeiro clube nordestino que atuou em La Paz, na Bolívia

Primeiro clube brasileiro que enfrentou o Bolívar pela Copa Sul-Americana

Recorde de invencibilidade alvinegro ampliado para 13 jogos

O montante mostra a preparação da equipe em 2021. No retorno para a Sula após 10 anos, demonstrou força diante dos adversários do grupo e ainda chegou na final da Copa do Nordeste invicto, brigando pelo título com o Bahia neste sábado (8), às 16h, na Arena Castelão.

O foco é ser competitivo e chegar forte na disputa da Série A do Brasileiro, com previsão de início no fim de maio. A diretoria alvinegra investiu no elenco, em estrutura, renovou com o técnico Guto Ferreira e colhe os frutos do trabalho com o resultado em campo.