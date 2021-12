Ceará amarga jejum de sete meses sem vencer longe da Arena Castelão; veja números

O Ceará perdeu para o Flamengo nesta terça-feira (30), por 2 a 1, no Estádio Maracanã, e segue amargando um incômodo jejum na temporada 2021: não vence longe da Arena Castelão há sete meses. Na Série A do Campeonato Brasileiro, são 18 partidas como visitante e apenas uma vitória (contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 33ª rodada).

A última vitória atuando longe da Arena Castelão, com o time principal, aconteceu no dia 01 de maio, quando venceu o Bahia, por 1 a 0, no duelo de ida da final da Copa do Nordeste. De lá para cá, o Ceará entrou em campo 19 vezes, somando 8 derrotas e 11 empates (confrontos que aconteceram contra rivais na Arena Castelão, como contra Ferroviário e Fortaleza, foram descartados do levantamento).

A marca negativa pode ser interrompida na próxima quinta-feira (9), às 21h30, contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Caso não vença o alviverde, o Ceará encerrá a competição nacional sem conquistar nenhuma vitória atuando longe da Arena Castelão. Antes, o Vovô recebe o América-MG, no domingo (5), às 19h, na Arena Castelão, em duelo direto por uma vaga na Libertadores 2022.

Números do Ceará como visitante na Série A

18 partidas

1 vitória (contra o Fortaleza, na Arena Castelão)

10 empates

7 derrotas

15 gols marcados

23 gols sofridos

24,07% de aproveitamento (13 pontos conquistados)