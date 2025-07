Ceará alerta flamenguistas a não comprarem ingressos para setores destinados à torcida do Vovô

Na manhã desta terça-feira (29), o Ceará soltou uma nota de alerta para que flamenguistas não comprem ingressos para setores destinados à torcida do Vovô. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o confronto entre Ceará e Flamengo, no próximo domingo (3), às 18h30, na Arena Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a torcida visitante estão esgotados.



O Alvinegro ainda alerta que, no dia da partida, seguranças estarão nas zonas de acesso para impedir a entrada de torcedores visitantes nas áreas destinadas aos alvinegros, sendo elas: superior e inferior norte, superior e inferior central, inferior sul, especial e premium.



A medida tem como objetivo preservar a segurança de todas as pessoas presentes na Arena Castelão no dia do jogo. A iniciativa partiu da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) a fim de evitar conflito entre torcedores.