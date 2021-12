Ceará alcança marca de 30 mil sócios e esgota ingressos para jogo contra o América/MG

A torcida alvinegra alcançou dois feitos importantes em um momento que pode ser histórico para o Ceará na temporada 2021. Neste sábado, o clube alcançou a marca de 30 mil sócios, se tornando o clube do Nordeste com o maior número de sócios-torcedores, e ainda esgotou os ingressos para a partida contra o América/MG, às 19 horas no Castelão, pela 37ª rodada da Série A, jogo este que pode deixar o clube muito próximo de uma inédita vaga na Libertadores de 2022.

O clube anunciou em suas redes sociais as duas marcas alcançadas:

30 mil sócios

UMA PAIXÃO INEXPLICÁVEL QUE FEZ HISTÓRIA!



SOMOS 30 MIL SÓCIOS!



OBRIGADO, NAÇÃO ALVINEGRA!

Ingressos esgotados

A venda de ingressos está encerrada!



Agora, a única forma de você ainda ir ao último jogo da temporada do Vozão em casa, é sendo Sócio e realizando check-in.



Seja sócio e escolha o setor que quiser na Arena Vozão!

Decisão

Com os ingressos esgotados, o clube informou que a única forma do torcedor ainda ir ao último jogo da temporada do Vozão em casa, é sendo Sócio e realizando check-in. Portanto, com 80% da capacidade do Castelão liberada, serão mais de 50 mil torcedores apoiando o Ceará.

Ou seja, é possível que a procura para se associar aumente para garantir um lugar no Castelão para o confronto diante do América. A partida é decisiva para as chances do Alvinegro por vaga na Libertadores. Se o Vovô vencer o América, não só ultrapassa o adversário direto, como pode terminar a rodada em 7º com 52 pontos e sonhar até com uma vaga na fase de grupos.