Ceará alcança 16 jogos de invencibilidade no Nordestão; veja retrospecto

O primeiro Clássico-Rei de 2021 foi válido pela Copa do Nordeste e terminou empatado em 0 a 0. Um ponto para cada lado foi suficiente para Ceará e Fortaleza permanecerem na vice-liderança e liderança, respectivamente. Porém, o Alvinegro de Porangabuçu tem outro feito a comemorar. O empate fez com que a equipe de Guto Ferreira chegasse ao 16º jogo sem perder na Lampions.

Ceará 2 x 2 Freipaulistano – 26/01/2020

2 x 2 Freipaulistano – 26/01/2020 Fortaleza 1 x 1 Ceará – 01/02/2020

– 01/02/2020 ABC 0 x 0 Ceará – 08/02/2020

– 08/02/2020 Ceará 2 x 2 Bahia – 15/02/2020

2 x 2 Bahia – 15/02/2020 Ceará 2 x 2 Botafogo-PB – 26/02/2020

2 x 2 Botafogo-PB – 26/02/2020 River 0 x 4 Ceará – 03/03/2020

– 03/03/2020 Ceará 2 x 1 Sport – 15/03/2020

2 x 1 Sport – 15/03/2020 CRB 1 x 2 Ceará – 22/07/2020

– 22/07/2020 Ceará 1 x 0 Vitória – 25/07/2020

1 x 0 Vitória – 25/07/2020 Fortaleza 0 x 1 Ceará – 28/07/2020

– 28/07/2020 Ceará 3 x 1 Bahia – 01/08/2020

3 x 1 Bahia – 01/08/2020 Bahia 0 x 1 Ceará – 04/08/2020

– 04/08/2020 ABC 1 x 1 Ceará – 01/03/2021

– 01/03/2021 Ceará 3 x 1 Vitória – 06/03/2021

3 x 1 Vitória – 06/03/2021 Altos 0 x 0 Ceará – 13/03/2021

– 13/03/2021 Ceará 0 x 0 Fortaleza – 20/03/2021

A equipe está invicta desde 26 de janeiro de 2020, quando iniciou a trajetória para conquistar o bicampeonato da competição regional. Na temporada 2021, o Vovô acumula um triunfo (Vitória/BA) e três empates (ABC, Altos e Fortaleza). É a maior sequência invicta da história da competição.

O último revés sofrido pelo Alvinegro de Porangabuçu foi em abril de 2019, quando foi derrotado pelo Náutico, na Arena Castelão, por 2 a 0 e acabou eliminado nas quartas de final do torneio.

Atualmente na vice-liderança do Grupo A, com 6 pontos, o Ceará encara o Botafogo-PB na quinta-feira (25), às 21h. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.