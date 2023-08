Ceará acumula empates e tem apenas uma vitória no returno da Série B sob o comando de Guto Ferreira

Contratado para substituir o técnico Eduardo Barroca, Guto Ferreira assumiu o Ceará no dia 29 de junho e desde então acumula mais empates que triunfos. O treinador, desde que retornou, soma cinco resultados iguais, três vitórias e três derrotas na Série B. No returno, o Alvinegro venceu apenas uma partida. Contra o ABC, no Castelão, o Vovô garantiu os únicos três pontos dos últimos seis jogos.

Sob o comando de Guto Ferreira, o Ceará vê o acesso se distanciar. Segundo Departamento de Matemática da UFMG, o Vovô tem apenas 6.5% de chance de se classificar para a primeira divisão. Em 13 jogos, o Alvinegro teria que ganhar a maioria deles e somar mais 23 pontos.

Levando em consideração a campanha de todos os clubes da Série B no returno do campeonato, o Ceará ocupa a 12ª posição com sete pontos conquistados, sendo uma vitória, quatro empates e uma derrota. O Vovô, com a campanha mediana, está atrás de clubes como Ituano (12 pontos), Avaí (9 pontos) e Ponte Preta (9 pontos).

CALENDÁRIO CEARÁ SÉRIE B

02/09 | Ceará x Criciúma | 17h | Arena Castelão

06/09 | Ceará x Londrina | 21h30 | Estádio Presidente Vargas

18/09 | Novorizontino x Ceará | 20h | Estádio Jorjão

24/09 | Chapecoense x Ceará | 18h | Arena Condá

29/09 | Ceará x Atlético-GO | A definir | Arena Castelão

06/10 | CRB x Ceará | A definir | Rei Pelé

13/10 | Ceará x Sampaio Corrêa | A definir | Arena Castelão

20/10 | Avaí x Ceará | A definir | Estádio da Ressacada

27/10 | Ceará x Sport | A definir | Arena Castelão

03/11 | Botafogo-SP x Ceará | A definir | Estádio Palma Travassos

10/11 | Ceará x Mirassol | A definir | Arena Castelão

17/11 | Vila Nova-GO x Ceará | A definir | Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

25/11 | Ceará x Juventude | A definir | Arena Castelão

