Ceará acerta empréstimo de Zé Roberto ao Coritiba

O Ceará acertou, nesta quarta-feira (5), o empréstimo do atacante Zé Roberto ao Coritiba. O jogador de 29 anos estava no Mirassol-SP, quando atuou no Campeonato Paulista. O vínculo com o Coxa irá até o final do Campeonato Brasileiro Série A.

Na passagem pelo time paulista, Zé Roberto marcou 4 gols em 13 partidas. O desempenho com a equipe do interior de São Paulo chamou atenção do treinador do Coritiba, Antonio Oliveira. O atacante tinha vínculo com o Mirassol até o final da Série B, mas o Coxa fez um acordo com o Leão da Alta.

O jogador é esperado em Curitiba na quinta-feira (6), para realizar exames médicos e físicos. Com o final do Campeonato Paranaense, a equipe busca reforços para a disputa da Série A. Pelo menos outros quatro atletas devem chegar para o restante da temporada.

COM A CAMISA DO VOZÃO

Zé Roberto chegou em 2022 em Porangabuçu, mas não conseguiu se firmar. Cheio de expectativas para ser esperança de gols do Vozão na temporada, o atacante balançou as redes em seis oportunidades, com três assistências em 40 partidas.

No ano anterior, o atacante foi um dos destaques do Atlético-GO, quando fez seis gols em 53 partidas. Antes disso, o centroavante vestiu as camisas de Bahia, Santos, São Bento, Ponte Preta e em times da Coréia do Sul e Emirados Árabes.