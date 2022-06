Ceará acerta contratação do técnico Marcos Valadares, ex-Atlético-MG, para categoria Sub-20

O Ceará acertou a contratação do técnico Marcos Valadares, ex-Atlético-MG, para a categoria Sub-20. O profissional está em solo cearense e inicia os trabalhos nesta segunda-feira (27) junto às categorias de base. A estreia do treinador deve acontecer na quinta-feira (30) no Clássico-Rei pelo Brasileirão da modalidade.

Marcos Valadares chega para substituir Juca Antonello, promovido à comissão técnica de Marquinhos Santos, como auxiliar permanente do Ceará.

Na carreira, Marcos Valadares tem passagens por Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras, Vasco e Atlético-MG. Em Belo Horizonte, onde permaneceu entre 2019 e 2022, o técnico conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Galo.

O treinador dirigirá o Ceará no Brasileirão Sub-20, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense.