Ceará acerta contratação do lateral-direito Fabiano Souza, ex-Moreirense/POR

Fabiano Souza é o novo contratado do Ceará. O lateral-direito rescindiu com o Moreirense, clube de Portugal, com quem tinha contrato até junho de 2026. O atleta já regressou ao Brasil e deve assinar contrato com o Vovô em breve. A informação é do site português Record e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O jogador atuou pelo time português por uma temporada e meia. Ao todo, foi utilizado em 39 partidas, marcou um gol e deu três assistências.

Ele se junta a Rafael Ramos e Dieguinho na posição. O Ceará volta a campo neste domingo (26), a partir das 17h (de Brasília), quando enfrenta o Ferroviário pelo Campeonato Cearense.