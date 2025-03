Ceará acerta contratação de volante Lucas Lima, do São Bernardo

O Ceará acertou a contratação do volante Lucas Lima, do São Bernardo/SP. Restam detalhes burocráticos para o anúncio do jogador de 24 anos, que chega em definitivo no time alvinegro.

Na atual temporada, o meio-campo disputou 12 jogos, todos como titular. O time paulista avançou como líder do Grupo D com 23 pontos, ficando na frente do Palmeiras após 12 rodadas. Nas quartas de final, no entanto, foi superada pela equipe alviverde por 3 a 0, se despedindo do torneio.

Revelado pelo São Bento/SP, Lucas Lima acumula passagens por times como Atlético-GO e CRB. No geral, será o 18º reforço do Ceará para a temporada de 2025. No elenco, o técnico Léo Condé já conta com duas opções principais para a posição: Richardson e Fernando Sobral, além dos meias Lourenço e Matheus Araújo e do lateral-direito Dieguinho - todos também ocupam o setor.