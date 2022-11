Ceará sonda meia Andrigo para a temporada de 2023

Andrigo Araújo, meio campista que já teve passagens pelo Ceará, volta a ser sondado pelo Alvinegro. Atualmente no FC Anyang, o atleta recebeu proposta e a resposta deve surgir na próxima semana. Além de Ceará, Atlético-GO também tem interesse no jogador, segundo o ge.

Temporada

Nesta temporada o atleta foi o vice-artilheiro do Anyang com sete gols, além de dar quatro assistências. O atleta tem números positivos jogando na Ásia: 1° em passes decisivos, 2° em desarmes e 3° em chutes certos. Ao total o meia realizou 30 jogos em 2022.

Pelo Ceará

No Ceará, Andrigo teve 16 jogos e seis gols. De 16 partidas, 12 o atleta entrou como titular e em quatro esteve no banco de reservas. O meia saiu do clube em 2018.