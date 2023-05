Ceará e Fortaleza nunca perderam para equipes argentinas na Arena Castelão; relembre os confrontos

Nas últimas temporadas, Ceará e Fortaleza viveram momentos de protagonismo e se "apresentaram" ao futebol sul-americano. Desde 2020, todos os anos o estado tem ao menos um representante participando seja da Libertadores ou da Copa Sul-Americana. Nesse cenário, as equipes cearenses somam um dado importante para o histórico em competições internacionais. Jogando diante de clubes argentinos na Arena Castelão, alvinegros e tricolores ainda não foram derrotados. Ao todo, são seis partidas com três vitórias e três empates.

OS CONFRONTOS

Fortaleza 2 x 1 Independiente - Copa Sul-Americana 2020

Legenda: Volante Juninho marcou o primeiro gol do Tricolor em uma competição internacional. Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em 2020, o Fortaleza enfrentou o Independiente pela Sul-Americana. Após a derrota por 1 a 0 no primeiro jogo, o Tricolor contou com um grande público no duelo de volta, na Arena Castelão, e por muito pouco não fez história na competição.

O Leão abriu 2 a 0 sobre a equipe argentina, com gols de Juninho, de pênalti, e Marlon, mas viu a classificação escapar quando Bustos, aos 47 do segundo tempo, marcou para os argentinos. Na época, o gol fora ainda era critério de desempate e classificou a equipe de Avellaneda para a fase seguinte.

Ceará 0 x 0 Arsenal de Sarandí - Copa Sul-Americana 2021

Legenda: Ceará empatou os dois jogos diante do Arsenal de Sarandí por 0 a 0. Foto: Kid Jr. / SVM

Em 2021, o Ceará esteve presente no Grupo C da Sul-Americana ao lado dos bolivianos Bolívar e Jorge Wilstermann e do argentino Arsenal de Sarandí. Nos dois jogos contra a equipe da grande Buenos Aires, o Vozão ficou no 0 a 0. A partida na Arena Castelão ocorreu sem a presença de público devido a pandemia de Covid-19.

Ceará 2 x 1 Independiente - Copa Sul-Americana 2022

Legenda: Em 2022, Ceará estreou com vitória na Sul-Americana, batendo o Independiente na Arena Castelão. Foto: Kid Júnior / SVM

Em 2022, o Ceará participou novamente da Sul-Americana e, mais uma vez, enfrentou outra equipe argentina. O Independiente, que já havia sido derrotado pelo Fortaleza, voltou ao Castelão e conheceu a força do Alvinegro de Porangabuçu, perdendo mais uma no estádio.

O jogo marcou a estreia de Dorival Jr. no comando do Vovô, que vivia momento tenso na temporada. Mesmo saindo atrás no placar, com gol de Togni no primeiro tempo, o Vozão mostrou força e virou a partida na segunda etapa, com gols de Mendoza, cobrando pênalti, e Benegas (contra), iniciando uma campanha histórica na competição internacional.

Fortaleza 1 x 1 River Plate - Libertadores 2022

Legenda: Fortaleza mostrou sua força diante do "todo poderoso" River Plate. Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em 2022, o Fortaleza fez história ao participar da Libertadores pela primeira vez. O Leão caiu no Grupo F, ao lado de Alianza Lima, do Peru, Colo-Colo, do Chile, e River Plate, da Argentina. O duelo de maior expectativa era diante do River Plate, tetracampeão da competição e um dos melhores times da América do Sul na atualidade.

Com uma Arena Castelão lotada, o Fortaleza saiu na frente com Silvio Romero, aos quatro minutos de jogo, mas viu Enzo Fernández empatar 10 minutos depois em cobrança de pênalti. A partir daí, o Tricolor dominou a partida e empilhou uma série de chances claras perdidas, parando na boa atuação do goleiro Armani. Além disso, o Leão ainda viu um pênalti claro em Renato Kayzer não ser assinalado pela arbitragem.

Fortaleza 1 x 1 Estudiantes - Libertadores 2022

Legenda: Tricolor chegou nas Oitavas de Final da Libertadores de 2022. Foto: Kid Jr. / SVM

Nas Oitavas de Final da Libertadores, o Fortaleza teve mais um argentino pela frente. Desta vez, o Estudiantes. No jogo de ida, na Arena Castelão, o Leão teve que marcar duas vezes para sair na frente. Na primeira etapa, Silvio Romero teve seu gol anulado, mas, no segundo tempo, o argentino teve uma nova chance e marcou o gol tricolor na partida. Pouco tempo depois, Leandro Díaz marcou para a equipe de La Plata e decretou o placar do jogo.

Fortaleza 3 x 2 San Lorenzo - Copa Sul-Americana 2023

Legenda: Romero foi peça importante na vitória do Fortaleza sobre o San Lorenzo na Arena Castelão. Foto: Kid Júnior / SVM

Por fim, o mais recente dos confrontos. Diante do San Lorenzo, na noite da última quarta (24), o Fortaleza teve um confronto eletrizante. A vitória por 3 a 2, veio nos minutos finais com um gol de pênalti marcado por Yago Pikachu. Além dele, Silvio Romero e Luján - contra - marcaram para o Leão. Maroni - duas vezes - descontou para o clube argentino.

A vitória manteve a invencibilidade do Leão na Sul-Americana 2023 e também dos cearenses sobre equipes argentinas no maior palco do futebol cearense.