Ceará desembarca em Juazeiro do Norte após problemas com voo

O Ceará conseguiu desembarcar em Juazeiro do Norte para estreia no campeonato estadual após susto com o voo. Na manhã deste sábado, (14), a delegação alvinegra enfrentou problemas na aterrissagem no aeroporto de Juazeiro e teve que retornar à capital cearense.

Depois de pegar outro avião para o destino, por volta das 12h06, a equipe alvinegra fez um pouso bem-sucedido e já está na cidade que vai sediar o primeiro jogo da equipe na temporada de 2023. No aeroporto o time do Ceará ainda teve contato com alguns torcedores que estiveram no local para os recepcionar.

Por conta do atraso com o problema do voo, a comissão técnica do alvinegro optou por realizar ativação de treino apronto no hotel em que a equipe está hospedada.