Cbum, algoz de Ramon Dino no Mr. Olympia, anuncia que será pai

O fisiculturista canadense Christopher Adam Bumstead, popularmente conhecido como Cbum, que superou o brasileiro Ramon Dino no Mr. Olympia 2023, anunciou que sua esposa, Courtney King, está grávida do primeiro filho do casal.

"Baby Bum Coming 2024" (Bebê 'Bum' chegando em 2024), disse o fisiculturista em publicação feita nesta segunda-feira (13) em seu perfil oficial no Instagram, com fotos do casal em uma praia com imagens do ultrassom de Courtney King.

Chris Bumstead é o atual pentacampeão da categoria Men's Classic Physique do Mr. Olympia 2023. O canadense foi o grande vencedor da categoria nas últimas cinco edições da competição, superando o brasileiro Ramon Dino em algumas delas.

Com a conquista do título da edição de 2023 do Mr. Olympia, Cbum faturou 50 mil dólares, cerca de R$ 245 mil.

