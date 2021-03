CBFS define data de estreia do Ceará na Copa do Brasil de Futsal

Nesta quarta-feira (24), a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) definiu a data de estreia do Ceará na 5ª edição da Copa do Brasil de Futsal. Participando pela segunda vez em sua história, o Vovô enfrentará o Sampaio Corrêa/MA no dia 20 de abril, na cidade de Parnaíba, no Piauí. O confronto da volta acontece no dia 02 de maio, no Ginásio Vozão.

Será a segunda participação do Ceará na Copa do Brasil de Futsal. Na temporada passada, a equipe de Deividy Hadson chegou à final e foi derrotado pelo Dois Vizinhos/PR, ficando com o vice-campeonato.

A competição terá duração de 4 meses e reunirá 30 equipes. O vencedor de Ceará x Sampaio Corrêa/MA enfrentará o vencedor do confronto entre Balsas/MA x JES Futsal/PI.

Além da Copa do Brasil, o Vovô disputará, em 2021, mais quatro competições: Copa Estado do Ceará, Campeonato Cearense, Taça Brasil e Copa do Nordeste.