CBF publica tabela básica da Copa do Brasil Sub-17; Ceará conhece adversário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou nesta quarta-feira (17), a tabela básica da Copa do Brasil Sub-17. Conforme o calendário publicado pela entidade, essa é a primeira competição de base do calendário nacional.

Bicampeão cearense, o Ceará será o único representante do nosso estado na competição. A estreia do Vovô no certame está prevista para o dia 28 de fevereiro, contra o Santa Cruz/SE dentro de seus domínios.

Se o Vovô avançar, enfrentará o vencedor de Vitória BA x ABC RN na 2ª Fase, em jogo no dia 6/03.

Posteriormente, a Diretoria de Competições da CBF divulgará os horários e os locais das partidas.

Regulamento

O campeonato será dividido em cinco fases e seguirá o formato "mata-mata". Em sua primeira fase, a Copa do Brasil Sub-17 tem 32 times buscando o título. A competição conta com equipes das 27 Federações.

Na última edição do torneio, em 2023, o Palmeiras levantou a taça e se consagrou como tetracampeão da Copa do Brasil Sub-17, se isolando como maior vencedor da competição.

Tabela da 1ª Fase

Fluminense x Porto Vitória-ES

Goiás x Vasco da Gama

América-MG x Capital-DF

Cruzeiro-MG x Operário-MT

Paysandu x São Paulo-AP

Maranhão x Batalhão-TO

Amazonas x Sant German-RO

Galvez-AC x Real-RR

Ceará x Santa Cruz-SE

Vitória-BA x ABC-RN

Sport Recife x CSP-PB

CRB-AL x Picos-PI

São Paulo-SP x PSTC-PR

Grêmio-RS x Internacional-RS

Athletico-PR x Costa Rica-MS

Corinthians-SP x Criciúma