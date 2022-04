O Fortaleza tornou-se bicampeão da Copa do Nordeste após vencer o Sport no domingo, na Arena Castelão. São inúmeras imagens de celebração da torcida e dos jogadores. Nesta segunda-feira (4), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou um ensaio fotográfico especial com atletas, comissão técnica e demais profissionais envolvidos no primeiro título conquistado pelo Tricolor em 2022.

Confira imagens:

Legenda: Pikachu foi o artilheiro do time na competição com 4 gols e marcou o tento da vitória no jogo final. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Legenda: Capitão Tricolor, o zagueiro Tinga não participou das últimas partidas pois se recupera de lesão. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Legenda: Titular da posição, Max tem história com o clube. Ele chegou ao décimo título com o Leão. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Legenda: Lucas Lima é peça importante na organização do ataque da equipe Tricolor. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Legenda: Lucas Crispim não atuou na final, mas é uma das peças importantes do time. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Legenda: Titi faz parte da forte trinca de zagueiros do Fortaleza. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Legenda: Recém chegado ao clube, o atacante Renato Kayzer conquista o primeiro título com o Tricolor. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Legenda: Técnico do Leão, Juan Pablo Vojvoda conquista primeiro título na temporada 2022. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Veja o álbum completo aqui.

