CBF não aprova Ceará x Goiás no estádio Presidente Vargas (PV); Jogo será na Arena Castelão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não aprovou a mudança de Ceará x Goiás da Arena Castelão para o estádio Presidente Vargas (PV). O Diário do Nordeste apurou que o clube cearense solicitou a alteração, teve um pedido aceito pela organização do equipamento esportivo, mas a CBF impediu a alteração.

O motivo foi o não cumprimento das datas necessárias para a alteração. De todo modo, o PV fica disponível para o futuro, em caso de novas pedidos, seja de Ceará ou Fortaleza, os únicos representantes locais na Série A de 2022.

No cronograma, a partida está marcada para 19h (de Brasília), na quarta-feira (5). O duelo é válido pela 30ª rodada.

Legenda: O Presidente Vargas (PV) é uma das principais praças esportivas do futebol cearense Foto: Fabiane de Paula / SVM

Situação do PV

O estádio Presidente Vargas foi reinaugurado em 22 de maio de 2022. Após 797 dias, o PV” recebeu a vitória do Ferroviário contra o Botafogo-SP por 1 a 0, pela Série C. Assim, iniciou uma nova trajetória do futebol cearense.

A qualidade do gramado é excelente, após investimento de R$ 2 milhões. A estrutura foi reformada, com novo circuito interno de telão instalado. A capacidade do PV é de 20.166 espectadores.

