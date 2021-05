CBF muda tabela e terceira fase da Copa do Brasil começa em 1º de junho; Clássico-Rei mantém datas

A CBF divulgou mudanças na tabela da terceira fase da Copa do Brasil, deixando o início da etapa prevista somente para junho. Como os duelos de ida e volta do Clássico-Rei estavam programados para o referido mês, não há alteção nos confrontos históricos de Ceará x Fortaleza: dias 2 e 10, como definidos antes.

Já no caso dos confrontos entre América-MG e Criciúma, que seriam nos próximos dias 20 e 27, abrindo o mata-mata, mudaram para 2 e 9 de junho.

De acordo com a CBF, a solicitação foi feita pela Diretoria de Competições para o ajuste de tabela, com a concordância da emissora de TV detentora dos direitos de transmissão.

Assim, a terceira fase da Copa do Brasil, com 16 confrontos, será aberta em 1º de junho com o jogo entre Vila Nova e Bahia, às 16h30, em Goiânia. No mesmo dia jogam: Cianorte-PR x Santos; Fluminense x Red Bull Bragantino; 4 de Julho-PI x São Paulo; e Boavista-RJ x Vasco, em Saquarema (RJ)

Confira tabela da 3ª fase da Copa do Brasil:

Jogos de Ida

01/06 (terça-feira)

16h30 - Vila Nova-GO x Bahia-BA - Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO)

19 horas - Cianorte-PR x Santos-SP - Albino Turbay, em Cianorte (PR)

19 horas - Fluminense-RJ x Red Bull Bragantino-SP - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

21h30 - 4 de Julho-PI x São Paulo-SP - Albertão, em Teresina (PI)

21h30 - Boavista-RJ x Vasco-RJ - Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

02/06 (quarta-feira)

16h30 - Grêmio-RS x Brasiliense-DF - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

16h30 - Chapecoense-SC x ABC-RN - Arena Condá, em Chapecó (SC)

19 horas - Fortaleza-CE x Ceará-CE - Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

19 horas - Remo-PA x Atlético-MG - Baenão, em Belém (PA)

21h30 - América-MG x Criciúma-SC - Independência, em Belo Horizonte (MG)

21h30 - Corinthians-SP x Atlético Goianiense-GO - Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

21h30 - Coritiba-PR x Flamengo-RJ - Couto Pereira, em Curitiba (PR)

03/06 (quinta-feira)

16h30 - Cruzeiro-MG x Juazeirense-BA - Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

19 horas - Avaí-SC x Athletico-PR - Ressacada, em Florianópolis (SC)

19 horas - Vitória-BA x Internacional-RS - Barradão, em Salvador (BA)

21h30 - CRB-AL x Palmeiras-SP - Rei Pelé, em Maceió (AL)

Jogos de volta

08/06 (terça-feira)

16h30 - Santos-SP x Cianorte-PR - Vila Belmiro, em Santos (SP)

19 horas - Red Bull Bragantino-SP x Fluminense-RJ - Nabi Abi Chedid, em Bragança (SP)

19 horas - São Paulo-SP x 4 de Julho-PI - Morumbi, em São Paulo (SP)

09/06 (quarta-feira)

16h30 - ABC-RN x Chapecoense-SC - Frasqueirão, em Natal (RN)

16h30 - Vasco-RJ x Boavista-RJ - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

19 horas - Bahia-BA x Vila Nova-GO - Pituaçu, em Salvador (BA)

19 horas - Palmeiras-SP x CRB-AL - Allianz Parque, em São Paulo (SP)

19 horas - Brasiliense-DF x Grêmio-RS - Mané Garrincha, em Brasília (DF)

21h30 - Criciúma-SC x América-MG - Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

21h30 - Atlético Goianiense-GO x Corinthians-SP - Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

21h30 - Flamengo-RJ x Coritiba-PR - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

10/06 (quinta-feira)

16h30 - Juazeirense-BA x Cruzeiro-MG - Adauto Morais, em Juazeiro (BA)

19 horas - Ceará-CE x Fortaleza-CE - Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

19 horas - Athletico-PR x Avaí-SC - Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

19 horas - Atlético-MG x Remo-PA - Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

21h30 - Internacional-RS x Vitória-BA - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)