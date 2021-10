CBF muda horário e data de Ceará x Cuiabá pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última segunda-feira (25), mudança de horário e data da partida entre Ceará e Cuiabá, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, o jogo estava marcado para 6 de novembro (sábado), às 17 horas. Agora, passou para o dia seguinte, 7 de novembro (domingo), às 20 horas. O local do jogo (Arena Castelão) segue o mesmo.

No primeiro turno, Ceará e Cuiabá empataram em 2 a 2, na Arena Pantanal.

O Vovô é o atual 14º colocado no Brasileirão, com 32 pontos, enquanto o Cuiabá ocupa a 11ª posição, com 35 pontos.