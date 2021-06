CBF muda horário do jogo entre Fortaleza e Sport pela Série A

A partida entre Fortaleza e Sport, pela Série A do Brasileiro de 2021, sofreu mudança de horário. Prevista para o próximo domingo (13), o duelo foi adiado de 18h15 para 20h30. O local permanece a Arena Castelão, no confronto da 3ª rodada.

O motivo da mudança, segundo nota da CBF, é evitar conflito de horário com o jogo da Seleção Brasileira na Copa América. Na mesma data, às 18h, a equipe estreia na competição contra a Venezuela, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Antes do Brasileirão, no entanto, o time tricolor tem uma decisão pela Copa do Brasil. Na quinta-feira (10), às 21h30, encara o Clássico-Rei valendo vaga nas oitavas. Após empate em 1 a 1 na ida, uma nova igualdade deixa o confronto nos pênaltis.

Mudança na tabela do Fortaleza

Fortaleza x Sport

De: 18h15

Para: 20h30

Data: 13/06, domingo (mantida)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE (mantido)

Motivo: Evitar conflito de horário com partida da Seleção Brasileira na Copa América.