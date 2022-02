CBF muda horário de jogo do Ceará pela Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (7), mudança de horário da partida entre Ceará e Sampaio Corrêa, pela 4ª rodada da 1ª Fase da Copa do Nordeste.

Inicialmente, o jogo que acontece no próximo sábado (12), estava marcado para às 16 horas. Agora, o duelo passou para às 19h45. O local do jogo (Arena Castelão) segue o mesmo.

Momento

Na tabela, o Ceará é o vice-líder do B com 4 pontos e vem de empate em 1 a 1 no Clássico-Rei no último sábado. Antes de encarar o time maranhense, o Vovô faz jogo atrasado da 1ª rodada, contra o Globo/RN, nesta quarta-feira (9), às 19h30 no Castelão.