CBF muda dia e hora de Santos x Fortaleza pela Série A; confira

O jogo do Fortaleza contra o Santos, válido pela 31ª rodada do Brasileirão, mudou de data e horário. A informação foi divulgada pela Diretoria de Competições da CBF nesta quinta-feira (9). A Vila Belmiro receberá a partida.

A partida saiu do dia 3 de novembro (segunda-feira) para o dia 1º (sábado). O duelo, que estava marcado para as 20 horas (de Brasília), agora será às 16 horas. O confronto pode marcar o retorno do atacante Neymar, que trata uma lesão, ao Peixe. Além disso, será a primeira vez que Vojvoda, ex-técnico do Leão, vai enfrentar o ex-clube. No primeiro turno, as equipes ficaram no empate de 2 a 2.

O Tricolor do Pici é o 18º na tabela, com 24 pontos somados, e volta a campo diante do Vasco, na 28ª rodada da competição, em casa. Já o Santos recebe o Corinthians na Vila. As duas partidas serão no dia 15 de outubro, próxima quarta-feira.