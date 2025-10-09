Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CBF muda dia e hora de Santos x Fortaleza pela Série A; confira

Equipes se enfrentam na Vila Belmiro

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 17:39)
Jogada
Legenda: Fortaleza x Santos, no 1º turno do Brasileiro.
Foto: Mateus Lotif/FEC

O jogo do Fortaleza contra o Santos, válido pela 31ª rodada do Brasileirão, mudou de data e horário. A informação foi divulgada pela Diretoria de Competições da CBF nesta quinta-feira (9). A Vila Belmiro receberá a partida. 

A partida saiu do dia 3 de novembro (segunda-feira) para o dia 1º (sábado). O duelo, que estava marcado para as 20 horas (de Brasília), agora será às 16 horas. O confronto pode marcar o retorno do atacante Neymar, que trata uma lesão, ao Peixe. Além disso, será a primeira vez que Vojvoda, ex-técnico do Leão, vai enfrentar o ex-clube. No primeiro turno, as equipes ficaram no empate de 2 a 2.

O Tricolor do Pici é o 18º na tabela, com 24 pontos somados, e volta a campo diante do Vasco, na 28ª rodada da competição, em casa. Já o Santos recebe o Corinthians na Vila. As duas partidas serão no dia 15 de outubro, próxima quarta-feira. 

Veja também

teaser image
Tom Barros

VÍDEO: Fortaleza precisa reagir; Mancuso muda o jogo; Ceará de Léo Condé empolga

teaser image
Jogada

Atletas do Fortaleza são convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20

teaser image
Jogada

Com aproveitamento de 72,2% contra times do Z4, Fortaleza só enfrentará rivais acima dele na tabela

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

CBF muda dia e hora de Santos x Fortaleza pela Série A; confira

Equipes se enfrentam na Vila Belmiro

Crisneive Silveira Há 6 minutos

Jogada

Sport perde dois titulares contra o Ceará por suspensão; veja desfalques e provável escalação

Vozão visita o time pernambucano no dia 15, às 20 horas, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A

Vladimir Marques Há 2 horas
jogadora

Jogada

Atletas do Fortaleza são convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20

Grupo fará dois amistosos contra o México

Crisneive Silveira Há 2 horas
Harry Kane em ação pela Inglaterra

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (9)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025

Daniel Farias 09 de Outubro de 2025
foto do jogador vini jr

Jogada

Incêndio atinge casa de Vini Jr na Espanha e destrói parte da residência

Chamas atingiram sauna no porão da mansão do jogador, na Espanha

Daniel Farias 09 de Outubro de 2025
Foto de Vini Jr, que deve ser titular da Seleção Brasileira

Jogada

Escalação da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul tem novidades no ataque; veja

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (10), em amistoso preparatório

Daniel Farias 09 de Outubro de 2025