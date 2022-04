CBF muda data, horário e local de jogo entre Botafogo-SP e Floresta pela Série C

A partida entre Botafogo-SP e Floresta, pela Série C do Brasileiro de 2022, sofreu mudança de data, horário e local. Previsto para o dia 30 de abril, às 11h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP, a partida foi transferida para 2 de maio, às 20h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara/SP. O confronto é válido pela 4ª rodada.

O motivo da mudança, segundo nota da CBF, é a indisponibilidade do estádio original e do substituto na data programada.

Antes, o time cearense tem um compromisso válido também pela Série C. Neste domingo (24), às 15h, recebe o Figueirense no estádio Domingão, em Horizonte. O Lobo da Vila Manoel Sátiro lidera a Terceirona, com seis pontos e 100% de aproveitamento.

Mudança na tabela do Floresta

Botafogo-SP x Floresta

De: 11h do sábado (30), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP.

Para: 20h da segunda-feira (2), na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara/SP.

Motivo: indisponibilidade do estádio original e do substituto na data programada.