CBF muda data e horário do jogo entre Vila Nova e Ceará

Em comunicado oficial, a CBF informou que a partida entre Vila Nova e Ceará passou para o sábado (18), às 17h, no mesmo local, estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O confronto, válido pela 36ª rodada da Série B, é decisivo para o time goiano, que briga pelo acesso. Antes, o duelo estava marcado para domingo, às 18h.

Com duas partidas para o fim da competição, o Ceará permanece na 11ª colocação com 50 pontos conquistados. Do outro lado, o Vila Nova ocupa a 6ª posição, com 58 pontos, dois a menos que o Juventude, que fecha o G4, mas tem um jogo a menos.

O Vozão vem numa sequência de três jogos sem derrota e busca terminar a segundona de forma mais "honrosa". Quem destaca isso são os próprios atletas e o técnico Vagner Mancini. Após bater o Mirassol por 2 a 0, no PV, o Ceará se reapresenta na tarde desta terça-feira e conta com cinco dias de atividades.

DESFALQUE

Para o compromisso em Goiânia, o técnico do Alvinegro não poderá contar com Léo Santos, que cumpre suspensão automática. A vaga no meio-campo pode ser preenchida por Richardson, Zé Ricardo, Breno ou Caíque Gonçalves.