CBF muda data e horário do jogo entre Fortaleza e Corinthians pela Série A

A partida entre Fortaleza e Corinthians, pela Série A do Brasileiro de 2022, sofreu mudança de data e horário. Previsto para sábado (20), às 19h, o duelo foi adiado para domingo (21), agora às 18h. O local permanece no Castelão, em jogo da 23ª rodada.

O motivo da mudança, segundo nota da CBF, é "Considerando a solicitação da Secretaria de Esportes do Governo do Ceará, devido a indisponibilidade da Arena Castelão na data original da partida". O Castelão estará indisponível na data original por sediar um evento de forró.

Agenda

Antes, o time cearense tem dois compromissos pela Série A (contra o Inter no dia 7 e Ceará dia 14), e um pela Copa do Brasil, contra o Fluminense, no dia 17.

Mudança na tabela do Fortaleza

Fortaleza x Corinthians

De: 19h do sábado (20)

Para: 18h do domingo (21)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE (mantido)

Motivo: Solicitação da Secretaria de Esportes do Governo do Ceará

