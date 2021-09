CBF muda data e horário do jogo entre Atlético-MG e Ceará pela Série A

A partida entre Atlético-MG e Ceará, pela Série A do Brasileiro de 2021, sofreu mudança de data e horário. Previsto para o dia 10 de outubro, domingo, às 16h, o duelo foi antecipado para sábado (9), agora às 16h30. O local permanece o Mineirão, em jogo da 25ª rodada.

O motivo da mudança, segundo nota da CBF, é "evitar conflito com partida da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias" e "atender à grade de programação" da emissora detentora da transmissão. Nesse caso, os solicitantes foram o Grupo Globo e a própria CBF.

Na próxima rodada, no entanto, o Vovô encara a Chapecoense, pela 22ª rodada. O confronto será neste sábado (25), às 17h, na Arena Castelão. Antes do Atlético-MG, o time de Tiago Nunes também enfrenta o Bahia (F) e o Internacional (C).

Mudança na tabela do Ceará

Atlético-MG x Ceará

De: 16h do dia 10 de outubro, no domingo

Para: 16h30 do dia 9 de outubro, no sábado (9)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte/MG (mantido)

Motivo: evitar conflito com partida da Seleção Brasileira nas Eliminatórias