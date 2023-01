CBF muda data do jogo entre Fortaleza e Sergipe pela Copa do Nordeste

A partida entre Fortaleza e Sergipe, pela Copa do Nordeste de 2023, sofreu mudança de data. Prevista para o próxima quarta-feira (25), o duelo foi adiado para quinta (26). O local permanece o estádio Presidente Vargas (PV), às 20h.

O motivo da mudança, segundo nota da CBF, é a 'indisponibilidade da utilização" do PV na data original da partida. No dia está marcado também o confronto entre Ceará e Pacajus, às 20h, pelo Campeonato Cearense.

O próximo compromisso leonino, no entanto, é nesta quarta (18), diante do Caucaia, no PV, às 20h. O confronto terá transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares.

Mudança na tabela do Fortaleza